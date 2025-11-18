Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середа, 19 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 287, 1
квт. 287, 14,16 (2024)
квт. 287, 1,19,19А,23,24,28
просп. Полтавський
пров. Вагонобудівний, 2/34-32
пров. Василя Стуса, 2,2А
пров. Гайдамацький, 2/55-45
пров. Грузинський, 11-27
пров. Д. Апостола
пров. Ємельяненко
пров. Караванний, 1-48А
пров. Кропивницького
пров. М. Клєцкова
пров. Правди
пров. Савинський, 2 (2024)
пров. Сергія Петренка, 1-21
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний, 1-11
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Караїмський, 1/15-12
вул. А. Ізюмова
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Андрія Ізюмова, 23-46
вул. Барвінкова, 2 (2024)
вул. Бажана
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Василя Стуса, 18-46
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Івасюка, 103-122
вул. Гетьманська
вул. Григорія Чуркіна, 2-38
вул. Газопровідна
вул. Данила Галицького, 4-39А (2024)
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська, 22-58
вул. Експресівська
вул. Івана Миколайчука, 3-23/19
вул. Івана Миколайчука, 16/11-37
вул. Івана Паторжинського, 1-12
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Комишанська
вул. Керченська (2024)
вул. Керченська, 14
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Космонавтів, 19/14-86
вул. Кропивницького, 31А-66/2
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії, 12А (2024)
вул. Мрії, 20,22,22А
вул. Мрії, 3А-16А
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка. Коваленка
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
вул. Размислова, 4
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Різдвяна, 18Б
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сергія Петренка, 1-21
вул. Сосновська
вул. Софіївська, 41/26-55/35
вул. Тіниста, 1/5-48
вул. Чайковського
вул. Чорноморська, 1/9-24/35
вул. Чумацький Шлях, 45-67
пр. 1-й Ягідний, 4,4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пр. Дружби, 3-15
пр. Дружби, 23
пр. Заміський, 1/5-7
пр. Степана Васильченка, 3-16
прсосп. Свободи, 73Ж
пров. Автобусний, 1-36
пров. Дружби, 2-15
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кленовий, 2-22
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Ланковий, 4-11/6
пров. Лейтенанта Дніпрова, 30,32,34,36,42
пров. Марії Заньковецької, 1-51
пров. Миклухо-Маклая, 1-22
пров. Оксани Мешко, 3-21
пров. Північний, 1А-26
пров. Подовжній, 1-7
пров. Робітничий, 3-27
пров. Роменський, 2/7
пров. Сивашський, 2А-30/4
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Трудовий, 3-14/12
пров. Урожайний, 3-20
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Ягідний, 2-39
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Андрія Ізюмова, 23-46
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Виноградна, 39,52,54
вул. Василя Сухомлинського, 1А-15
вул. Віталія Базилевського, 1-44
вул. Володимира Івасюка, 51-114А
вул. Гарета Джонса, 1-17
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Гайдамацька, 147
вул. Європейська, 6/72,8/79
вул. Залізнична, 21-81
вул. Залізнична, 3-81
вул. Заміська, 3-21
вул. Зарічна, 6,12,16
вул. Кагамлицька, 1/18-66
вул. Кагамлицька, 21/22-66
вул. Київська, 64-121
вул. Мане-Каца, 2/11-46
вул. Мирослава Скорика, 2/9-24
вул. Небесної Сотні, 45,51,54
вул. Новокагамлицька, 12-45
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Подовжня, 3-23
вул. Перекопська, 40
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Республіканська, 23-94
вул. Республіканська, 80,80А
вул. Світанкова, 2А-25
вул. Світанкова, 19-29
вул. Сержанта Мельничука, 52-195
вул. Троїцька, 51/42,61/52
вул. Чередницька, 116А
вул. Чумацький Шлях, 69-83
вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,129
вул. Ярослава Мудрого, 1-12
вул. Івана Приходька, 118А,120,122,126/1
вул. Івана Миколайчука, 16/11-37
наб. Лейтенанта Дніпрова,1-42А
пров. Господарський, 3,4
вул. Дружинницька, 23А
вул. Максима Кривоноса, 58-92
вул. Академіка Герасимовича, 81-106
вул. Гайдамацька, 72А-1000А4
вул. Херсонська, 1-22
просп. Лесі Українки, 65,69,71
вул. Керченська, 14
вул. Мрії, 3А-16А
вул. Якова Петруся, 140
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1,3,5,7
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Велика Набережна, 51.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.