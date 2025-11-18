Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Завжди на позитиві був». У Кременчуці попрощались з військовим Андрієм Носулем

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 0

У Андрія залишились мати, батько і син

18 листопада у Кременчуці попрощались з 51-річним старшим сержантом Андрієм Носулем. 

Як розповідає військовослужбовець з позивним «Лиман», чоловік був номером обслуги другого гранатометного відділення. Андрій загинув 8 листопада під час оборони України в Херсонській області.

Анжела і Олеся, подруги Андрія, кажуть, що той був у Збройних силах ще змолоду. Нині службу проходить і його молодший брат.

 

— Це був шок, коли ми дізналися. Він такий був добрий. Я вам навіть не можу передати. Він запам’ятався з щирою-щирою посмішкою. І завжди на позитиві був. Знаєте, це такі в нього очі кольору неба. І дуже була ласкава посмішка, — розповідає Анжела. 

 

— Ще батьків дуже любив, маму. Згадували з Анжелою, як минулого чи позаминулого року вже він був там на війні, приїхав у відпустку з великим букетом троянд. Маму на день народження привітати. Світла не було, він такий сюрприз зробив. Але ж війна забирає найкращих, — каже Олеся.

Помічниця голови наглядової ради ПРАТ «Кременчуцький колісний завод» Лілія Богодист каже, що Андрій був сином її подруги. 

— Він такий, якщо з ним хтось знайомився, то потім з ним і товаришували. Гарне враження справляв, — каже жінка.

У Андрія залишились мати, батько і син. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Автор: Телеграф
Теги: поховання
