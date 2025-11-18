«Завжди на позитиві був». У Кременчуці попрощались з військовим Андрієм Носулем

18 листопада у Кременчуці попрощались з 51-річним старшим сержантом Андрієм Носулем.
Як розповідає військовослужбовець з позивним «Лиман», чоловік був номером обслуги другого гранатометного відділення. Андрій загинув 8 листопада під час оборони України в Херсонській області.
Анжела і Олеся, подруги Андрія, кажуть, що той був у Збройних силах ще змолоду. Нині службу проходить і його молодший брат.
Помічниця голови наглядової ради ПРАТ «Кременчуцький колісний завод» Лілія Богодист каже, що Андрій був сином її подруги.
У Андрія залишились мати, батько і син. Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
