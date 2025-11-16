Овнам варто покладатися на себе, а Діви матимуть шанс втілити мрії в реальність: гороскоп на 17-23 листопада

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 172

Овен (21.03-20.04)

Цього тижня покладайтеся тiльки на себе. Вашi думки i дiї будуть найправильнiшими, але краще не демонструвати це перед дiловими i особистими партнерами. Вони цього не зрозумiють i не оцiнять. До четверга закiнчуйте i упорядковуйте все, що необхiдно. Водночас ведiть переговори i готуйтеся до проектiв i нововведень, якi на довгий час стануть осереддям ваших iнтересiв i об`єктом прикладання сил. Вiдсуньте емоцiї на другий план i спробуйте не упустити свiй шанс.

Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 20.

Тілець (21.04-21.05)

Дiйте так, як вам велить почуття обов`язку. Виконуйте свої обов`язки i зобов`язання, допомагайте близьким людям i оточуючим. Не порушуйте закон i партнерськi домовленостi. Тодi ви одержите винагороду — чи в моральнiй або матерiальнiй формi, але головне — у вашому життi будуть вiдновленi спокiй i гармонiя. З п`ятницi починається новий етап, i спробуйте до того часу створити поле для розширення своєї активностi. У коханнi альтернативнi можливостi можуть закрутити вам голову. Не поспiшайте нiкому нiчого обiцяти.

Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Намагайтеся нiчого не пропустити на цьому тижнi з того, що може виявитися корисним або цiкавим. Можливо, доведеться змiнити деякi свої погляди або намiри. Посилюється конкуренцiя, i вам доведеться оцiнити здiбностi i сили того, хто знаходиться з iншого боку барикад. Намагайтеся до п`ятницi розiбратися з конфлiктними ситуацiями i дiйти визначеностi — на яку спiвпрацю ви можете розраховувати найближчим часом. У вихiднi пожертвуйте вiдпочинком, якщо є чим зайнятися. Цi два днi будуть визначальними на мiсяць вперед.

Сприятливi днi: 18, 23; несприятливi: 19.

Рак (22.06-22.07)

Якщо ви планували ремонт в будинку, то цей тиждень один з найоптимальнiших в роцi для такої мети. Можна закладати фундамент, вести будiвельнi роботи. Якщо такi грандiознi змiни не входять у вашi плани, то можна обмежитися генеральним прибиранням або косметичним ремонтом. З п`ятницi ви можете вiдчути потребу приступити до якоїсь нової теми. Не гальмуйте свої прагнення, навiть якщо для цього доведеться пожертвувати почуттям обов`язку перед близькими. Вашi особистi вiдносини вiд таких змiн тiльки виграють.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 17.

Лев (23.07-23.08)

Можливо, на цьому тижнi виснажиться запас терпiння вiдносно тих, хто користується плодами ваших праць, увагою i прихильнiстю. Якщо немає очiкуваного енергетичного або матерiального взаємообмiну, то продовжувати вiдносини в тому ж дусi немає сенсу. Можливо, з кимось ви вирiшите розлучитися або перевести контакт в iншу площину. З п`ятницi ваш ентузiазм отримає хороше пiдживлення. Цiлi та iнтереси стануть прагматичнiшими. Хорошi перспективи можуть вiдкритися у когось з ваших близьких.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 22.

Діва (24.08-23.09)

Ви можете утiлити деякi зi своїх iдеалiв. Те, що ще недавно здавалося малодосяжним, тепер стає цiлком реальним. Головне — визначитися з прiоритетами i неспiшно просуватися у вибраному напрямi. Обстановка в оточеннi буде напруженою, але такi ситуацiї часто йдуть на користь справi i притягають нових учасникiв подiй, зв`язки i перспективи. Якщо були плани пiдвищити квалiфiкацiю, прийняти участь в роботi семiнарiв або тренiнгiв, то для цього теж вiдповiдний час. Прогляньте список своїх бажань — i дiйте.

Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 17.

Терези (24.09-23.10)

Бажання зробити свiй свiт комфортнiшим i красивiшим зажадає додаткових витрат. Цей час iдеально пiдходить для ремонту, переїзду або реконструкцiї житлового простору. Але спочатку визначтеся, наскiльки емоцiйно ви готовi до серйозних змiн i чи є у вас зацiкавленi помiчники. Може з`явитися i бажання розплутати суперечностi в особистих вiдносинах. Потягнувши за одну ниточку, ви можете вiдкрити для себе деякi таємницi, якi ранiше вважали за краще залишати нерозгаданими. Тепер ви готовi дiяти смiливiше.

Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

Посилюється конкуренцiя. Намагайтеся не нажити собi ворогiв, коректуйте свою лiнiю поведiнки, якщо вiдчуваєте антагонiзм або заздрiсть. Зараз багато чого, що ранiше замовчувалося, може проявитися. Шукайте джерело проблем, перш за все, в собi. Одночасно це i хороша можливiсть все обговорити, знайти спiльнi з партнерами цiлi i налагодити конструктивну спiвпрацю. З п`ятницi змiняться правила гри, i ви вiдчуєте себе упевненiше. До того ж, в особистому життi зможете насолодитися теплими обiймами, про якi давно мрiяли.

Сприятливi днi: 19, 21; несприятливi: 17.

Стрілець (23.11-21.12)

Вашi творчi здiбностi зараз на висотi. Можна спробувати себе в новiй ролi, змiнити щось в iмiджi або поекспериментувати у областi особистих захоплень. При цьому матерiальнi завдання все ж таки примусять вас справлятися зi звичними обов`язками i навiть вiднестися до цiєї теми з великою увагою. Робочий час бажано присвятити наведенню ладу в справах i пiдготовцi умов для початку нової теми, яка буде пов`язана з новим партнерством. Можливо, з цiєї причини у вихiднi ви захочете об`єднати дiловi i особистi плани.

Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 23.

Козеріг (22.12-20.01)

Цей тиждень принесе вам випробування, якi потрiбно прийняти спокiйно i направити зусилля на збереження стабiльної обстановки на роботi i вдома. Придiлiть бiльше уваги дiтям, їхнiм проблемам i проханням. Можливо, ваша пiдтримка зараз потрiбна i коханiй людинi. Допомагаючи i беручи на себе турботи iнших людей, ви якiсно мiняєте i власне життя. З п`ятницi можна приступати до реалiзацiї проекту, який проявить вашi креативнi i лiдерськi якостi. Ви добре зможете все прорахувати i налагодити тiсну i комфортну спiвпрацю з колегами.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 21.

Водолій (21.01-19.02)

Не пiддайтеся спокусам, якщо вiдчуваєте, що це може похитнути основи вашого життя. У сiм`ї назрiває ситуацiя, яка зажадає терплячого спiльного розбору обставин. Враховуйте, що вашi цiлком безневиннi вчинки зараз можуть бути невiрно розтлумаченi партнером. Образи i ревнощi не випадковi, якщо вашi дiї кидають виклик умовностям. Ближче до вихiдних плануйте зайнятися новим серйозним проектом. Практичнi питання стають прiоритетними. До того ж, тепер у вас додасться домашнiх обов`язкiв.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: немає.

Риби (20.02-20.03)

Поряд з вами, серед близьких або колег, можуть раз у раз виникати розбiжностi. Ваша лояльнiсть i бажання згладити гострi кути допоможуть зняти гостроту моменту, але головне — розiбратися в сутi того, що вiдбувається, i вийти на новий рiвень розумiння i спiвпрацi. Реконструкцiї, якi ви запланували у себе в будинку, можуть зажадати значних сил i коштiв. Якщо вiдчуваєте, що самi не справляєтеся, запросiть фахiвцiв. Бажання змiн i романтичнi настрої у вихiднi примусять вас вiдкласти всi справи i насолодитися спiлкуванням з тими, кого ви любите.

Сприятливi днi: 18, 23; несприятливi: 22.