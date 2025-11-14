Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Для нього це було святе — піти захищати Батьківщину»: у Кременчуці попрощалися із полеглим нацгвардійцем Валентином Новобранцем

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 903

 

На захист держави чоловік став ще за часів АТО

Сьогодні, 14 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою бійця Національної гвардії України Валентина Новобранця. Народився чоловік 11 березня 1973 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 17.

 

Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — рідні та близькі, друзі, знайомі, товариші по службі. Усі, хто знали Валентина, прийти подякувати йому за службу та низько вклонитися, адже чоловік віддав за країну найдорожче — життя.

— Він був такий, як сьогоднішній день — веселий, життєрадісний, здавалося, що йому усміхається саме життя, — розповідає Тетяна Вікторівна, вчителька Валентина у початковій школі.

 

— Він дуже любив квіти, любив тварин: від собаки до таргана, здавалося. І вдома у нього їх багато було. Любив батьків, дружину, доньку. Мріяв, що в нього онуки будуть. Просто не хочеться вірити в те, що так трапилося, — продовжує жінка.

За словами Тетяни Вікторівни, Валентин був справжнім патріотом — на захист Батьківщини він став ще за часів АТО.

— Для нього це було святе — піти захищати Батьківщину. У нього кілька разів були поранення, але він все одно повертався на фронт після цього. Для нас усіх це велика втрата, ми дуже співчуваємо його родині, — додає жінка.

 

На військовій службі Валентин був прикладом для молодих побратимів, розповідає його товариш, Сергій. З Валентином вони разом воювали, зокрема під Кураховим.

— Це була дуже добра, щира людина. Надзвичайно хороший друг. За ним усі йшли: він усіх прикривав, усіх учив — хто був молодшим, не мав бойового досвіду. Звання у нього не було, звичайний рядовий, але він мав великий досвід, який передавав побратимам, — розповідає Сергій.

 

За словами Сергія, побратим загинув ще рік тому під Покровськом.

— Хлопці, які були разом з ним і змогли вийти, ще тоді казали, що він «двохсотий». Ніби його тіло відправляли кудись, може, росіяни забрали — не знаю. Але за чутками, то вже тоді знали, що він загинув, просто не могли дістати тіло, — додає чоловік.

За офіційними даними, життя Валентина Новобранця обірвалося 4 листопада 2024 року.

 

У полеглого захисника лишилися дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Валентина Новобранця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.


Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

