Сьогодні, 14 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою бійця Національної гвардії України Валентина Новобранця. Народився чоловік 11 березня 1973 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 17.
Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — рідні та близькі, друзі, знайомі, товариші по службі. Усі, хто знали Валентина, прийти подякувати йому за службу та низько вклонитися, адже чоловік віддав за країну найдорожче — життя.
— Він був такий, як сьогоднішній день — веселий, життєрадісний, здавалося, що йому усміхається саме життя, — розповідає Тетяна Вікторівна, вчителька Валентина у початковій школі.
За словами Тетяни Вікторівни, Валентин був справжнім патріотом — на захист Батьківщини він став ще за часів АТО.
На військовій службі Валентин був прикладом для молодих побратимів, розповідає його товариш, Сергій. З Валентином вони разом воювали, зокрема під Кураховим.
За словами Сергія, побратим загинув ще рік тому під Покровськом.
— Хлопці, які були разом з ним і змогли вийти, ще тоді казали, що він «двохсотий». Ніби його тіло відправляли кудись, може, росіяни забрали — не знаю. Але за чутками, то вже тоді знали, що він загинув, просто не могли дістати тіло, — додає чоловік.
За офіційними даними, життя Валентина Новобранця обірвалося 4 листопада 2024 року.
У полеглого захисника лишилися дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Валентина Новобранця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
