З 15 листопада по 24 грудня: починається Різдвяний піст

Різдвяний піст — останній із чотирьох багатоденних постів календарного року. Він завершує осінній цикл і готує вірян до одного з найсвітліших свят — Різдва Христового.
Різдвяний піст стартував 15 листопада та триватиме 40 днів — до 24 грудня.
Різдвяний піст — це час очищення, покаяння, молитви та милосердя. Він допомагає вірянам зосередитися на внутрішній житті, духовному зростанні та підготовці до зустрічі зі Спасителем.
В останній тиждень піст підсилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю, не можна їсти рибу. Напередодні Різдва їсти можна тільки після появи на небі першої зірки. Головним символом закінчення посту стає кутя — страва з пшениці, меду, маку та горіхів, якою розговляються у Святвечір.
Якщо у вас є медичні протипоказання чи важка фізична праця — не соромтеся звернутися до священика за порадою. Послаблення посту допускається для людей із важкою фізичною працею, хворих і літніх, вагітних жінок, дітей.
Піст — це не про сувору дієту, а про щире прагнення до духовної чистоти. Це час покаяння, добрих справ і внутрішнього оновлення перед зустріччю Різдва.
