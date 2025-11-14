Олена Шуляк
Кременчук, Для дому і сім'ї

З 15 листопада по 24 грудня: починається Різдвяний піст

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 137

Різдвяний піст триватиме 40 днів

Різдвяний піст — останній із чотирьох багатоденних постів календарного року. Він завершує осінній цикл і готує вірян до одного з найсвітліших свят — Різдва Христового.

Різдвяний піст стартував 15 листопада та триватиме 40 днів — до 24 грудня.

Різдвяний піст — це час очищення, покаяння, молитви та милосердя. Він допомагає вірянам зосередитися на внутрішній житті, духовному зростанні та підготовці до зустрічі зі Спасителем.

Що можна робити під час посту:

  • Молитися більше — відвідувати богослужіння, читати духовну літературу, сповідатися та причащатися.
  • Робити добрі справи — допомагати нужденним, виявляти милосердя, підтримувати близьких.
  • Утримуватись від негативу — уникнути зварювань, пліток, осуду, злості.
  • Посилити духовне життя — переглянути свій спосіб життя, відмовитися від згубних звичок.

Чого не можна робити:

  • Вживати продукти тваринного походження — м’ясо, молочні продукти, яйця (з винятками у деякі дні для риби).
  • Влаштовувати гучні гуляння, дискотеки, весілля — піст передбачає стриманість та спокій.
  • Жити в надмірностях — як у їжі, так і в розвагах.
  • Під час посту можна вживати овочі, фрукти, бобові, злакові, рослинні олії.
  • Рибу дозволено в деякі дні , зокрема на великі свята. Морепродукти (креветки, кальмари тощо) — не заборонені, хоча не є обов’язковими.

В останній тиждень піст підсилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю, не можна їсти рибу. Напередодні Різдва їсти можна тільки після появи на небі першої зірки. Головним символом закінчення посту стає кутя — страва з пшениці, меду, маку та горіхів, якою розговляються у Святвечір.

Якщо у вас є медичні протипоказання чи важка фізична праця — не соромтеся звернутися до священика за порадою. Послаблення посту допускається для людей із важкою фізичною працею, хворих і літніх, вагітних жінок, дітей.

Піст — це не про сувору дієту, а про щире прагнення до духовної чистоти. Це час покаяння, добрих справ і внутрішнього оновлення перед зустріччю Різдва.

Автор: Мирослава Українська
Теги: Різдво піст
