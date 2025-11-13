У Кременчуцькому районі місцева жителька скаржиться на сусіда через погрози вбивством: що відомо

У селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади місцева жителька Катерина Дубовик скаржиться на свого сусіда через постійні погрози вбивством. До домогосподарства чоловік приходить з сокирою. Про це жінка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» 13 листопада.
У коментарі журналістам пресслужба поліції вказує, що жінці варто одразу звертатись на лінію 102 у таких випадках.
Водночас, за словами Катерини, звернення до поліції результатів не дають — «дільничний проблему ігнорує», і додає, що має дитину і боїться за її життя.
Нагадаємо, у Кременчуці правоохоронці розслідують стрілянину, що сталась 9 листопада у мікрорайоні Раківка.
