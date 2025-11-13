У Кременчуцькому районі місцева жителька скаржиться на сусіда через погрози вбивством: що відомо

За словами скаржниці, звернення до поліції результатів не дають

У селі Білецьківка Кам’янопотоківської громади місцева жителька Катерина Дубовик скаржиться на свого сусіда через постійні погрози вбивством. До домогосподарства чоловік приходить з сокирою. Про це жінка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» 13 листопада.



