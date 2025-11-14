Книги для підлітків: добірка від книжкової блогерки Марини Куркач

Тетяна Рубан «Заграва північна»

Студентка історичного факультету Вік разом із найкращою подругою вирушає на практику до літнього табору. Протягом трьох тижнів вона працюватиме вожатою. Літо, сонце, відпочинок і омріяний спокій — саме про це мріє дівчина, збираючись у дорогу. Однак те, що чекає на неї у таборі «Сєвєрноє сіяніє», навряд чи можна назвати легкою й безтурботною роботою. На перший погляд, це звичайний дитячий табір: вдень тут лунають дитячі голоси, а вночі — неймовірно сяють зорі. Але чим же він відрізняється від інших? Чому бажаючих працювати в ньому вожатими довелося поспіхом шукати через деканат? Мабуть, причина в тому, що відпочинок у таборі призначений для дітей-сиріт і досі пронизаний духом радянської ідеології. Чи зможе Вік протистояти старій системі та упередженому ставленню до дітей із сиротинця? Та чи можна серед байдужості всім серцем відчути любов? Книга рекомендована читачам віком 15+.

Анастасія Нікуліна «Вогняна варта»

Кріс обожнює читати й знає все про потраплянців. У дівчинки творча уява та безліч мрій, але вона точно не думала, що одного дня просто з неба на неї звалиться маленький хлопчик. Ба більше — він одразу ставить їй дивакуваті запитання: чи не планує вона його з’їсти, чи завжди на Землі так холодно? На щастя, Кріс не довелося шукати відповіді: з’явилася мама хлопчика, від якої він, схоже, втік. Можливо, на цьому історія могла б закінчитися, але… виявляється, хлопчик із Сонця, за ним полюють, а в руках він тримає драконяче яйце. Кріс здивована пригодами, тим паче такими фантастичними — із яйця вилупився дракон і тепер не відходить від неї ні на крок. Одночасно з цим згасає Сонце, отже — весь світ без його тепла ризикує перетворитися на крижинки. Щоб урятувати не лише Землю, а й Сонце, Кріс потрібно повернути дракона додому. Чи зможе вона це зробити, особливо, якщо часу обмаль? Авжеж! Адже літо — це час для порятунку світу. Книга рекомендована читачам віком 12+.

Рейнбоу Ровелл «Елеонор і Парк»

Елеанор — «новенька» у школі. Серед учнівської молоді вона вирізняється яскраво-рудим волоссям та оригінальним стилем одягу. Дівчина не прагне спілкування з однолітками, а на цькування відповідає саркастично та спокійно. Парк — хлопець з її школи, який завжди сидить у кінці шкільного автобуса, читаючи книжку. Між ними немає нічого спільного, хіба що любов до коміксів і музики, а ще вони, нехай і різною мірою, але обидва знають, як це — бути відмінним від інших. Парк має сім’ю, в якій панує затишок і злагода, батьки з любов’ю піклуються про нього. Елеанор же звикла жити в маленькій кімнаті разом з меншими братами та сестрою, де здебільшого змушена ховатися від агресивної поведінки вітчима. Зовсім несподівано Елеанор і Парк закохуються одне в одного. Та чи зможуть вони зберегти своє кохання, долаючи усі труднощі? Книга вийшла друком у 43 країнах світу та отримала понад 20 літературних нагород, рекомендована читачам віком 12+.

Наталія Ясіновська «Несподіване кіно»

В основі книги — різноманітні події із життя шістьох підлітків. Дарка й Кет не уявляють свого життя без танців. Оля намагається знайти друзів у новій школі й підтримати тата після розлучення. Олега вже не перший рік мучить головний біль. А Дмитро не знає, що сказати дівчині, яка йому подобається. Життя цих підлітків тісно переплітаються й утворюють дивні комбінації, а часом нагадують кіно. Чому? Мабуть, тому що «як у кіно» — це не про справжній фільм, а про те, що досвід кожної людини складається з повсякденних дрібниць і водночас важливих життєвих уроків, сповненених маленьких радощів і великих випробувань. Історії цієї збірки розповідають про дружбу, першу закоханість, доленосні рішення та пошук себе. Навіть коли здається, що проблему неможливо вирішити, завжди можна знайти кілька шляхів її розв’язання, адже поруч є ті, хто підтримають у найважчі моменти. Книга рекомендована читачам віком 12+.

Анастасія Євдокимова «Що воно таке? Українська література»

Ця книжка нагадує чарівну енциклопедію, а її оформлення схоже на яскравий комікс, тому читати її легко та захопливо. На сторінках видання авторка Анастасія Євдокимова — літературознавиця, культурна менеджерка, а в минулому вчителька української літератури — розповідає безліч цікавинок про українську літературу. Що таке роди, жанри, форми творів? Де живуть письменники? Звідки беруться назви книжок? З чого складається детектив? Хто робить книжки? Навіщо читати вірші? На всі ці запитання письменниця відповідає влучно, сміливо, доцільно. Вона майстерно показує читачам, що читання може бути не тільки обов’язковою шкільною програмою, а й справжнім захопленням або улюбленою справою. Прочитавши цю книгу, можна переконатися, що укрліт — це сучасно, пізнавально та неймовірно цікаво, адже це унікальний всесвіт історій, ідей та персонажів! Книга рекомендована читачам віком 10+.