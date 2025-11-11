У Кременчуці перед Крюківським мостом утворився затор: «паралізований» майже увесь центр

Сьогодні, 11 листопада, близько 21.00 у Кременчуці на в'їзді на Крюківський міст утворився затор. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
Причина затору наразі невідома, проте раніше користувачі у соцмережах повідомляли про дорожньо-транспортну пригоду поблизу мосту.
Зараз же рух транспорту ускладений як зі сторони залізничного вокзалу, так і по вулиці Небесної Сотні.
Водіям та пасажирам варто зважати на це при плануванні свого маршруту.
