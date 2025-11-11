У Кременчуці перед Крюківським мостом утворився затор: «паралізований» майже увесь центр

Сьогодні, 21:24 Переглядів: 161

Водіям варто враховувати це при плануванні свого марштуру

Сьогодні, 11 листопада, близько 21.00 у Кременчуці на в'їзді на Крюківський міст утворився затор. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.