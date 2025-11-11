«Його б 100% збили»: експерт спростував проліт російського Іл-62 над Полтавщиною — Суспільне

Інформація про нібито проліт урядового борта РФ Іл-62 над Полтавою та Кременчуком 10 листопада не відповідає дійсності. Про це Суспільному розповів співробітник Київського авіаційного інституту Валерій Романенко.

За його словами, «його б 100% збили», оскільки «будь-який об’єкт, який не подає сигнал «свій—чужий» практично автоматично знищили б». Він припустив, що російські війська могли послати безпілотник, «який імітує сигнал, або стався збій програми Flightradar».

За словами експерта, сервіс Flightradar24 не завжди точно відображає розташування військових чи урядових літаків, адже частину даних формує автоматично, об’єднуючи сигнали транспондерів, супутників і розклади рейсів.

Він каже, що літаки Іл-62 залишилися лише в урядовому авіазагоні РФ і використовуються для перевезення технічного персоналу. Востаннє, за спостереженнями експерта, ці борти застосовували близько п’яти років тому.

Додамо, що ввечері 10 листопада у соцмережах повідомляли про проліт над Полтавою та Кременчуком урядового борта РФ Іл-62. Його нібито зафіксували у глобальному сервісі Flightradar24, який відстежує рух літаків у реальному часі на карті.

Сервіс отримує дані з різних джерел — транспондерів літаків, супутників, радарів, а також розкладів рейсів від авіакомпаній та аеропортів.