ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Війна

«Його б 100% збили»: експерт спростував проліт російського Іл-62 над Полтавщиною — Суспільне

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 156

Російські війська могли послати безпілотник, «який імітує сигнал, або стався збій програми Flightradar», пояснив співробітник Київського авіаційного інституту Валерій Романенко

Інформація про нібито проліт урядового борта РФ Іл-62 над Полтавою та Кременчуком 10 листопада не відповідає дійсності. Про це Суспільному розповів співробітник Київського авіаційного інституту Валерій Романенко.

За його словами, «його б 100% збили», оскільки «будь-який об’єкт, який не подає сигнал «свій—чужий» практично автоматично знищили б». Він припустив, що російські війська могли послати безпілотник, «який імітує сигнал, або стався збій програми Flightradar».

За словами експерта, сервіс Flightradar24 не завжди точно відображає розташування військових чи урядових літаків, адже частину даних формує автоматично, об’єднуючи сигнали транспондерів, супутників і розклади рейсів.

Він каже, що літаки Іл-62 залишилися лише в урядовому авіазагоні РФ і використовуються для перевезення технічного персоналу. Востаннє, за спостереженнями експерта, ці борти застосовували близько п’яти років тому.

Додамо, що ввечері 10 листопада у соцмережах повідомляли про проліт над Полтавою та Кременчуком урядового борта РФ Іл-62. Його нібито зафіксували у глобальному сервісі Flightradar24, який відстежує рух літаків у реальному часі на карті.

Сервіс отримує дані з різних джерел — транспондерів літаків, супутників, радарів, а також розкладів рейсів від авіакомпаній та аеропортів.

1
Автор: Телеграф Джерело фото: Фото: скрин Flightradar
Теги: літак
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх