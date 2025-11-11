{user_fullname}
Кременчук, Культура, На небосхилі

Юний кременчужанин Даня Лелюк виступив на великій сцені телепроєкту «Проміння Добра»

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 115

Це був виступ не аматорського рівня, а впевнений і яскравий номер, гідний великої сцени

Учень 2-го класу ліцею № 25 міста Кременчука, Даня Лелюк, 8-річний соліст зразкового вокального колективу «Віво» при ЦКСтаД «Нафтохімік» Даня Лелюк взяв участь у зйомках дитячого телепроєкту «Проміння Добра». Зйомки проходили у Києві у Freedom Hall 10 листопада.

Юний вокаліст представляв Кременчук разом із балетом «Колектив Studio by Stefhani». Даня виконав пісні «Мама», «Руки догори», «Разом заспіваєм» та показав високий рівень підготовки та професійний підхід до виступу.

 За музичну та сценічну підготовку Дані відповідає його наставниця — викладачка вокалу Оксана Дзяд (Віяс), чия робота помітна у кожній деталі.

Це був виступ не аматорського рівня, а впевнений і яскравий номер, гідний великої сцени.

 На одній сцені з Данєю цього дня виступали Анна Сінгаєвська, KHAYAT, YATSUTA, Влад Зайцев, Анастасія Нечаєва, Dima Prokopov та Amador Lopez.

 Для Дані цей досвід став цінним, а день перетворився на справжнє свято емоцій і нових відкриттів. Виступати під яскравими софітами, на одній сцені з зірками, перед телевізійними камерами — це неймовірний досвід для юного артиста.

 На знімальному майданчику працювало п’ять професійних камер, і кожен рух, кожен погляд потрапляв у кадр. Це перший серйозний досвід телевізійної зйомки для юного вокаліста.

 

— Ми отримали колосальний досвід і шалені емоції! Бути частиною такого масштабного проєкту, бачити телевізійний процес зсередини, відчувати енергію залу — це щось неймовірне. Ми дуже гідно представили Кременчук і щиро вдячні всім, хто допоміг підготувати наш виступ, — поділилася мама Дані.
Автор: Мирослава Українська
Теги: вокал конкурс проєкт Київ
