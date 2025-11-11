На Харківщині загинув захисник із Козельщини Євгеній Максимов

Життя захисника обірвалося у березні, певний час він вважався зниклим безвісти

На фронті загинув Євгеній Максимов, уродженець села Верхня Мануйлівка Козельщинської громади Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі громади.

За офіційними даними, молодший сержант, старший стрілець роти оперативного призначення загинув 26 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Липці Харківської області.

Зв’язок із воїном було втрачено ще у березні, однак надія на його повернення зберігалася до останнього.

Інформацію про дату і місце прощання із Євгенієм Максимовим повідомлять додатково.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.