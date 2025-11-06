Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 220

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 7 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Полковника Оксанченка, 77.

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Герасимовича

  • вул. Академіка Маслова

  • вул. Вільної України

  • вул. Гайдамацька

  • вул. Гетьмана Полуботка

  • вул. Дружинницька

  • вул. Ірпінська

  • вул. Квітки Цісик

  • вул. Лебедина

  • вул. Максима Кривоноса

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Платухіна

  • вул. Полковника Гегечкорі

  • вул. Приозерна

  • вул. Романа Шухевича

  • вул. Сумська, 46–48

  • вул. Світанкова

  • вул. Сержанта Мельничука

  • вул. Софіївська

  • вул. Троїцька

  • вул. Христини Алчевської

  • вул. Херсонська

  • вул. Чумацький Шлях

  • пров. Василя Стефаника

  • пров. Господарський

  • пров. Динамівський

  • пров. Капітана Мехеди

  • пров. Лейтенанта Дніпрова

  • пров. Лесі Українки

  • пров. Парковий

  • пров. Приозерний

  • туп. 1-й Деповський

  • туп. 2-й Деповський

  • туп. Кременецький

  • туп. Михайла Грушевського

  • туп. Проточний

  • туп. Юннатів

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 42А.

З 8.00 до 18.00:

  • квт. 287

  • вул. Керченська

  • вул. Якова Петруся.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Проліскова, 1–11.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий

  • вул. Горліс-Горського

  • вул. Євгена Патона

  • вул. Європейська

  • вул. Івана Франка

  • вул. Київська

  • вул. Перекопська

  • вул. Ярова

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх