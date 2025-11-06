Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 7 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Полковника Оксанченка, 77.
вул. Академіка Герасимовича
вул. Академіка Маслова
вул. Вільної України
вул. Гайдамацька
вул. Гетьмана Полуботка
вул. Дружинницька
вул. Ірпінська
вул. Квітки Цісик
вул. Лебедина
вул. Максима Кривоноса
вул. Михайла Грушевського
вул. Платухіна
вул. Полковника Гегечкорі
вул. Приозерна
вул. Романа Шухевича
вул. Сумська, 46–48
вул. Світанкова
вул. Сержанта Мельничука
вул. Софіївська
вул. Троїцька
вул. Христини Алчевської
вул. Херсонська
вул. Чумацький Шлях
пров. Василя Стефаника
пров. Господарський
пров. Динамівський
пров. Капітана Мехеди
пров. Лейтенанта Дніпрова
пров. Лесі Українки
пров. Парковий
пров. Приозерний
туп. 1-й Деповський
туп. 2-й Деповський
туп. Кременецький
туп. Михайла Грушевського
туп. Проточний
туп. Юннатів
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
наб. Лейтенанта Дніпрова, 42А.
квт. 287
вул. Керченська
вул. Якова Петруся.
вул. Проліскова, 1–11.
пров. Веселий
вул. Горліс-Горського
вул. Євгена Патона
вул. Європейська
вул. Івана Франка
вул. Київська
вул. Перекопська
вул. Ярова
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
