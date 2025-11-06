Будинок в центрі Кременчука орендуватиме компанія депутата Кременчуцької міськради

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з набільшою пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць

Нежитловий будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 орендуватиме ТОВ «Єврокор Плюс». Відомо, що в аукціоні взяло участь троє учасників — втім учасник з найвищою ставкою у 400 тисяч гривень відмовився від лота. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 листопада.

У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць.

6 листопада оприлюднено новий протокол електронних торгів.



