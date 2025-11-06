Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, ТЪ у темі

Будинок в центрі Кременчука орендуватиме компанія депутата Кременчуцької міськради

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з набільшою пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць

Нежитловий будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 орендуватиме ТОВ «Єврокор Плюс». Відомо, що в аукціоні взяло участь троє учасників — втім учасник з найвищою ставкою у 400 тисяч гривень відмовився від лота. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 листопада. 

У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць. 

6 листопада оприлюднено новий протокол електронних торгів. 


Будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 розташований у центральній частині міста, неподалік перехрестя вулиць Тараса Шевченка і Соборної, біля торговельного центру «Мега». Площа —  579,3 кв. м.

Нагадаємо, раніше ми писали, що будівля перебуває на балансі КГЖЕП «Автозаводське» та має задовільний технічний стан. Про це вказували у оголошенні аукціону. Будинок може використовуватись за будь-яким цільовим призначенням, обмежень немає. Строк оренди — 5 років.

Додамо, що аукціон відбувся наприкінці жовтня. За першим протоколом, який оприлюднили в системі, перемогла компанія з найвищою ставкою — 400 тисяч гривень.

Що відомо про компанію, яку згадували чиновники виконкому

За даними YouControlТОВ «Єврокор Плюс» зареєстрували у 2010 році у Кременчуці, але нині вона розташована у Світловодську в Кіровоградській області. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Керує «Єврокор Плюс» Олександр Максак, власниками і кінцевими бенефіціарами компанії є Максак та Сергій Порчирян, депутат Кременчуцької міської ради від фракції «Слуга Народу». 

evrocor.com

Компанія також активно бере участь у держзамовленнях. Загалом «Єврокор Плюс» підписало договорів з державними замовниками на понад 800 мільйонів гривень, вказують дані системи Clarity Project

Додамо, що компанія «Єврокор Плюс» хотіла придбати будівлю «Укрпошти» у центрі Кременчука за 24 мільйони гривень. 


0
Автор: Телеграф
Теги: оренда
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх