Будинок в центрі Кременчука орендуватиме компанія депутата Кременчуцької міськради

У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з набільшою пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць
Нежитловий будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 орендуватиме ТОВ «Єврокор Плюс». Відомо, що в аукціоні взяло участь троє учасників — втім учасник з найвищою ставкою у 400 тисяч гривень відмовився від лота. Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 листопада.
У системі Prozorro Sale вказано, що учасника з пропозицією у 400 тисяч гривень дискваліфіковано. Потенційним орендарем може стати другий за розміром ставки — сума складає 122,5 тис. гривень на місяць.
6 листопада оприлюднено новий протокол електронних торгів.
Будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 розташований у центральній частині міста, неподалік перехрестя вулиць Тараса Шевченка і Соборної, біля торговельного центру «Мега». Площа — 579,3 кв. м.
Нагадаємо, раніше ми писали, що будівля перебуває на балансі КГЖЕП «Автозаводське» та має задовільний технічний стан. Про це вказували у оголошенні аукціону. Будинок може використовуватись за будь-яким цільовим призначенням, обмежень немає. Строк оренди — 5 років.
Додамо, що аукціон відбувся наприкінці жовтня. За першим протоколом, який оприлюднили в системі, перемогла компанія з найвищою ставкою — 400 тисяч гривень.
За даними YouControl, ТОВ «Єврокор Плюс» зареєстрували у 2010 році у Кременчуці, але нині вона розташована у Світловодську в Кіровоградській області. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Керує «Єврокор Плюс» Олександр Максак, власниками і кінцевими бенефіціарами компанії є Максак та Сергій Порчирян, депутат Кременчуцької міської ради від фракції «Слуга Народу».
Компанія також активно бере участь у держзамовленнях. Загалом «Єврокор Плюс» підписало договорів з державними замовниками на понад 800 мільйонів гривень, вказують дані системи Clarity Project.
Додамо, що компанія «Єврокор Плюс» хотіла придбати будівлю «Укрпошти» у центрі Кременчука за 24 мільйони гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.