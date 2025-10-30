У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим на війні морпіхом Вадимом Разсохою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 164

Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання на Донеччині

Учора, 29 жовтня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Вадима Разсоху. Про це повідомили у місцевій телеграм-спільноті.

Відомо, що матрос морської піхоти Збройних сил України Вадим Разсоха народився 28 червня 1988 року в Горішніх Плавнях. Після закінчення школи № 5 він навчався у місцевому політехнічному технікумі, а згодом працював на підприємствах групи FERREXPO — Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

У листопаді 2024 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив у підрозділі морської піхоти та до останнього залишався вірним бойовому девізу морпіхів — «Вірний завжди».

11 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Костянтинівка на Донеччині Вадим Разсоха загинув.

Під час церемонії прощання міський голова Дмитро Биков висловив співчуття рідним і подякував за мужність захисника, який віддав життя за Україну.

Воїна поховали з військовими почестями на меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вадима Разсохи.