У Кременчуці зафіксували перевищення рівня формальдегіду в повітрі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 712

Полтавський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив дані про стан атмосферного повітря в Кременчуці за період з 20 по 25 жовтня.

Проби відбирали на чотирьох стаціонарних постах — на вулиці Молодіжній, вулиці Івана Приходька, а також поблизу зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

За результатами спостережень, середньодобові концентрації формальдегіду в повітрі перевищували гранично допустимі норми протягом усього тижня. Рівні інших забруднювальних речовин, таких як завислі речовини, діоксиди сірки й азоту, фенол та сажа, залишалися в межах допустимих значень.

Фахівці нагадують, що підвищений вміст формальдегіду може негативно впливати на самопочуття людей, особливо у разі тривалого впливу.

Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.