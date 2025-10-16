Завтра у Кременчуці 19 будинкам відключать водопостачання: які адреси

Орієнтовний час завершення робіт — 17.00
КП «Кременчукводоканал» завтра, 17 жовтня, припинить централізоване водопостачання на двох вулицях для виконання планових робіт на мережах. Воду відключать о 8.30. Орієнтовний час завершення робіт — 17.00.
Про це повідомили у Службі допомоги мера кременчужанам.
Централізоване водопостачання буде припинено за адресами:
Комунальне підприємство попереджає, що після відновлення водопостачання можливе тимчасове збільшення каламутності та забарвленості води.
