У Кременчуці зіштовхнулися три авто: є травмовані

16 жовтня, близько 7.00, на проспекті Полтавському у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода з трьома авто — Chevrolet, Mercedes та Volkswagen. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, Chevrolet, яким керував 63-річний водій, зіткнувся з вантажівкою Mercedes під керуванням 38-річного чоловіка та мікроавтобусом Volkswagen.
Унаслідок аварії травмувався водій Chevrolet, його госпіталізували до міської лікарні. Медичної допомоги також потребували 30-річна пасажирка легковика, водій і пасажирка мікроавтобуса 45-річна жінка, вони від госпіталізації відмовилися.
Слідчі з’ясовують усі обставини події.
