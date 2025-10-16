У Кременчуці зіштовхнулися три авто: є травмовані

Унаслідок аварії травмувався водій Chevrolet, його госпіталізували до міської лікарні

16 жовтня, близько 7.00, на проспекті Полтавському у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода з трьома авто — Chevrolet, Mercedes та Volkswagen. Про це повідомили у поліції Полтавщини.