«На щиті» до Кременчуччини повертається полеглий на війні захисник Артур Івахно

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

«На щиті» до Кременчуцького району повертається полеглий на війні захисник, житель села Пронозівка Градизької громади Артур Івахно. Про це повідомив селищний голова Градизька Мирослав Носа.

Відомо, що народився Артур 27 липня 2003 року. Навчався у Пронозівській школі, а після — у ПТУ № 26 у Кременчуці, здобув фах слюсаря колісних транспортних засобів. Працював у супермаркеті «Маркетопт».

У березні 2025 року хлопець добровільно підписав контракт на службу у ЗСУ. Служив майстром-номером обслуги розрахунку самохідного артилерійського взводу.

2 липня під час виконання бойового завдання біля Серебрянки Бахмутського району на Донеччині Артур зник безвісти. Згодом експертиза ДНК підтвердила — він загинув.

У загиблого залишилися мати і старший брат, який у травні цього року теж був мобілізований.

Інформацію про дату й час прощання із захисником повідомлять пізніше.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артура Івахна.

Автор: Яна Гудзь
