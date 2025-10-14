Жителів Кременчука запрошують на концерт фортепіанної музики

У Кременчуці відбудеться подія, яка зацікавить поцінювачів прекрасного. Музикант Матвій Чубенко запрошує розділити з ним вечір фортепіанної музики й насолодитися живим звуком музичного інструменту.
У програмі прозвучать твори європейських та українських композиторів у виконанні Лауреата Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, студента IV курсу кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського МАТВІЯ ЧУБЕНКА (клас заслуженого діяча мистецтв України, професора, члена Національної Всеукраїнської музичної спілки Горецької Наталії Вікторівни).
У концерті також візьме участь ЄЛИЗАВЕТА ГРОСОВА, аспірантка ХНУМ ім. І. П. Котляревського, творчій керівник — заслужений діяч мистецтв, професор кафедри спеціального фортепіано Горецька Н. В.
Де: у Кременчуці, у Міському Палаці культури, велика зала.
Адреса: Бульвар Українського Відродження (колишній бульвар Пушкіна), буд. 2.
Коли: 27 жовтня о 18.00