Сьогодні на Кременчуччині відбудеться контрольований технічний вибух

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 129

Сьогодні, 14 жовтня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух у кар’єрі. Перед підривом подадуть звукові сигнали.

Усі органи влади проінформовані та надали погодження. Якщо на цей час оголосять повітряну тривогу, вибух перенесуть — на після її завершення або на іншу дату. Жителів просять зберігати спокій та попередити близьких.