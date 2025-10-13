Кременчуцькі спортсмени — чемпіони України з кікбоксингу WAKO: фото

Вчора, 22:00 Переглядів: 140

У здобутку кременчуцької команди — сім нагород

На Чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO кременчуцькі бійці продемонстрували надзвичайну майстерність, силу духу та справжній бійцівський характер. Наші спортсмени гідно представили Кременчук та вибороли найвищі нагороди турніру. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради.

Відразу сім спортсменів із Кременчука стали чемпіонами України у своїх категоріях. Це Артем Шапка, Артем Дробот, Олександр Бутенко, Максим Пахілій, Данило Литвиненко, Данило Наливка, Кирило Жернаков.

— Вітаємо наших спортсменів із блискучими результатами та бажаємо подальших успіхів, міцного здоров’я та нових побед на всеукраїнських та міжнародних аренах! — йдетьсяґ у повідомленні.