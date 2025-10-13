Кременчуцькі спортсмени — чемпіони України з кікбоксингу WAKO: фото

На Чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO кременчуцькі бійці продемонстрували надзвичайну майстерність, силу духу та справжній бійцівський характер. Наші спортсмени гідно представили Кременчук та вибороли найвищі нагороди турніру. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради.
Відразу сім спортсменів із Кременчука стали чемпіонами України у своїх категоріях. Це Артем Шапка, Артем Дробот, Олександр Бутенко, Максим Пахілій, Данило Литвиненко, Данило Наливка, Кирило Жернаков.
