У Кременчуці планують придбати гірлянди: очікувана вартість — понад пів мільйона гривень

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» оголосив тендер на закупку гірлянди. Очікувана вартість — 553 тисяч 625 гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro.
Відомо, що загалом планується придбати 201 гірлянду завдовжки 20 метрів, які світитимуться білим і тепло-білим кольорами. Товар мають доставити до 20 листопада. Нині триває період подачі тендерної документації.
