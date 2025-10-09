Спортсмени з Кременчуччини вибороли «срібло» і «бронзу» на чемпіонаті України зі спортивного туризму

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 126

Команда з Козельщини здобула призові місця на чемпіонаті України зі спортивного туризму. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Змагання проходили з 2 по 6 жовтня у Вінницькій області. Полтавську федерацію представляли дві команди — дорослих і старших юнаків. Із нагородами з чемпіонату повертаються спортсмени з Козельщини, яких тренує Геннадій Кідалов.

Змагання відбувалися у форматі особистих виступів на дистанціях «слалом», «спринт» та «ралі».

У класі катамаранів-двійок Ярослав Ілющенко та Артем Титенко посіли друге місце на дистанціях «спринт» і «ралі» та п’яте місце у «слаломі». У комплексному заліку дует став другим.

У класі катамаранів-четвірок Давид Сірик, Анастасія Кравченко, Ярослав Моісеєнко та Арсен Головко здобули «бронзу» на дистанціях «ралі» та «слалом», а також четверте місце на «спринті». У підсумку команда стала третьою в загальному заліку.

Нагадаємо, кілька років тому Геннадій Кідалов здобув три нагороди у чемпіонаті області зі спортивного туризму.