Кременчук

У Кременчуці поліція розшукує 83-річну жінку, яка самовільно залишила лікарню (знайшлась)

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 273

 

Віра Суковач може перебувати на зупинках громадського транспорту

У Кременчуці 83-річна жінка 1-го жовтня близько 12.00 самовільно залишила відділення центральної районної лікарні та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Повідомлення про це надійшло до Кременчуцького районного управління поліції, яке її розшукує.

Зникла — Суковач Віра Петрівна, 10.09.1942 року народження.

Її прикмети:

  • зріст близько 160 см,
  • худорлявої тілобудови,
  • волосся світле із сивиною,
  • була одягнена у легкий светр (інший опис одягу відсутній).

Місце проживання: м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова.

В поліції зазначають, що вона може перебувати на зупинках громадського транспорту міста.

— У разі наявності інформації про місцезнаходження розшукуваної просимо повідомити за телефоном: +380 (98) 080 49 04 або 102, - закликають правоохоронці.
1
Автор: Віктор Крук
