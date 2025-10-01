У Кременчуці поліція розшукує 83-річну жінку, яка самовільно залишила лікарню (знайшлась)

Віра Суковач може перебувати на зупинках громадського транспорту

У Кременчуці 83-річна жінка 1-го жовтня близько 12.00 самовільно залишила відділення центральної районної лікарні та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Повідомлення про це надійшло до Кременчуцького районного управління поліції, яке її розшукує.

Зникла — Суковач Віра Петрівна, 10.09.1942 року народження.

Її прикмети:

зріст близько 160 см,

худорлявої тілобудови,

волосся світле із сивиною,

була одягнена у легкий светр (інший опис одягу відсутній).

Місце проживання: м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова.

В поліції зазначають, що вона може перебувати на зупинках громадського транспорту міста.