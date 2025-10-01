У Кременчуці 83-річна жінка 1-го жовтня близько 12.00 самовільно залишила відділення центральної районної лікарні та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Повідомлення про це надійшло до Кременчуцького районного управління поліції, яке її розшукує.
Зникла — Суковач Віра Петрівна, 10.09.1942 року народження.
Її прикмети:
Місце проживання: м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова.
В поліції зазначають, що вона може перебувати на зупинках громадського транспорту міста.
