Замах на депутата та поліціянта: з Німеччини екстрадували учасника банди, яка діяла в Кременчуці

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт до ще одного учасника банди, яка діяла у Кременчуці. Групу чоловіків звинувачують у вбивстві кременчуківця, а також у підготовці у вбивстві поліціянта та депутата обласної ради. Про це повідомили у прокуратурі Полтавщини 30 вересня.

Чоловіка тривалий час розшукували. Наприкінці серпня 2025 року його екстрадували з Німеччини, зараз він перебуває під вартою.

За даними слідства, угруповання діяло у Кременчуці з вересня 2023 по лютий 2024 року. Його учасники планували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції Дніпропетровської області та депутата Полтавської облради. Також вони причетні до вбивства жителя Кременчука.

Згідно з інформацією з власних джерел «Телеграфа», поліціянт, якого планували вбити — кременчуківець, спортсмен, майор поліції Денис Телятник, який проходив службу у Деснянському управлінні поліції Києва, і був призначений заступником начальника управління поліції — начальником кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції. А депутат — його родич — Руслан Телятник.

Нагадаємо, торік прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 7 учасників цієї банди, яку очолював кримінальний авторитет.

Підозрюваним, за даними «Телеграфа», є житель Кременчука Н. на прізвисько Молдаван — відомий у місті кримінальник, якого у лютому 2021 року затримали правоохоронці у справі виявленої раніше нарколабораторії, яка займалася виготовленням та розповсюдженням метамфетаміну. Тоді його взяли під варту, однак влітку 2023 року змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.