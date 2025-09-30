Замах на депутата та поліціянта: з Німеччини екстрадували учасника банди, яка діяла в Кременчуці

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Замах на депутата та поліціянта: з Німеччини екстрадували учасника банди, яка діяла в Кременчуці

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 750

Зараз він перебуває під вартою

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт до ще одного учасника банди, яка діяла у Кременчуці. Групу чоловіків звинувачують у вбивстві кременчуківця, а також у підготовці у вбивстві поліціянта та депутата обласної ради. Про це повідомили у прокуратурі Полтавщини 30 вересня. 

Чоловіка тривалий час розшукували. Наприкінці серпня 2025 року його екстрадували з Німеччини, зараз він перебуває під вартою.

За даними слідства, угруповання діяло у Кременчуці з вересня 2023 по лютий 2024 року. Його учасники планували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції Дніпропетровської області та депутата Полтавської облради. Також вони причетні до вбивства жителя Кременчука.

Згідно з інформацією з власних джерел «Телеграфа», поліціянт, якого планували вбити — кременчуківець, спортсмен, майор поліції Денис Телятник, який проходив службу у Деснянському управлінні поліції Києва, і був призначений заступником начальника управління поліції — начальником кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції. А депутат — його родич — Руслан Телятник.

Нагадаємо, торік прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 7 учасників цієї банди, яку очолював кримінальний авторитет. 

Підозрюваним, за даними «Телеграфа», є житель Кременчука Н. на прізвисько Молдаван — відомий у місті кримінальник, якого у лютому 2021 року затримали правоохоронці у справі виявленої раніше нарколабораторії, яка займалася виготовленням та розповсюдженням метамфетаміну. Тоді його взяли під варту, однак влітку 2023 року змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

2
Автор: Телеграф
Теги: вбивство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх