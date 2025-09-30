Сьогодні у Кременчуцькому районі проведуть контрольований вибух у кар’єрі

Сьогодні, 30 вересня, о 12.00 в одній із громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух у кар’єрі. Перед підривом подадуть звукові сигнали.

Усі органи влади проінформовані та надали погодження. Якщо на цей час оголосять повітряну тривогу, вибух перенесуть — на після її завершення або на іншу дату. Жителів просять зберігати спокій та попередити своїх близьких.