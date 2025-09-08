Ветерани Кременчуччини — переможці чемпіонату Територіальної організації ГО «Колос»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 154

Участь у змаганнях взяли дві команди з Кременчуцького району

6 вересня в селі Мачухи Полтавського району відбувся чемпіонат Територіальної організації ГО «ВФСТ» «Колос» з мініфутболу серед ветеранів у віковій категорії 60 років. За інформацією Кременчуцької районної державної адміністрації, цей захід зібрав ветеранські збірні. Команди продемонстрували на футбольному полі не лише спортивні навички, але й справжній командний дух, жагу до перемоги та, вкотре довели, що спорт може бути доступним і цікавим для всіх, незалежно від віку.

Кременчуцький район представили ФК «Козельщина» та ФК «Гарант-Пришиб».

Кожен матч проходив в атмосфері дружньої конкуренції та підтримки.

Цьогорічним переможцем стала команда «Гарант-Пришиб» Кременчуцького району, не залишивши своїм суперникам жодного шансу на перемогу.

Одним з трійки кращих гравців змагань визнаний Коновальчук Володимир (ФК «Гарант-Пришиб»).

Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, кубками, грамотами та цінними подарунками.