У Кременчуці попрощались з військовим Віталієм Силкою, який загинув внаслідок ракетного удару у Сумах

Третього вересня у Кременчуці попрощались з загиблим 38-річним військовослужбовцем Віталієм Силкою. Чоловік мав звання солдат.

Як розповідає військовий з позивним «Лиман», Віталій був родом з села Мала Кохнівка, навчався в Кременчуцькій гімназії № 28, працював підсобним робітником на будівництві.

До лав Збройних сил України Віталій вступив у вересні 2024 року. Військовий загинув 21 серпня внаслідок ракетного удару по зональному відділу військової служби правопорядку, розташованого у місті Суми, каже «Лиман».

Рідна тітка Віталія Наталія розповідає, що під час служби чоловік отримав поранення і контузії.

— Проходив, звісно, він в пекло, у Курську був, і поранення сильні були, і контузії. Ну, а це коли у Полтаві, з Полтави повезли у Суми, а в Суми тільки привезли. Ну і там, де вони перебували, вилучила ракета. Він не один був, звісно. Віталій у мене був такий добрий. Коли туди на фронт: «Тьотя Наташа, пришліть якусь посилочку, поки я от там», я пошлю, — каже Наталія.