У Кременчуці попрощались з військовим Віталієм Силкою, який загинув внаслідок ракетного удару у Сумах

Третього вересня у Кременчуці попрощались з загиблим 38-річним військовослужбовцем Віталієм Силкою. Чоловік мав звання солдат.
Як розповідає військовий з позивним «Лиман», Віталій був родом з села Мала Кохнівка, навчався в Кременчуцькій гімназії № 28, працював підсобним робітником на будівництві.
До лав Збройних сил України Віталій вступив у вересні 2024 року. Військовий загинув 21 серпня внаслідок ракетного удару по зональному відділу військової служби правопорядку, розташованого у місті Суми, каже «Лиман».
Рідна тітка Віталія Наталія розповідає, що під час служби чоловік отримав поранення і контузії.
Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
