Поблизу Кременчука Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажівкою: травмовані водій і пасажир

Учора, 1-го вересня

Учора, 1-го вересня, близько 15.00 на автодорозі між селами Новоселівка та Білецьківка сталася дорожньо-транспортна пригода. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Mercedes Sprinter, під керуванням 49-річного водія, зіткнувся з вантажівкою Mercedes, за кермом якої перебував 58-річний водій. Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса та його 35-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, сьогодні вранці про це ДТП повідомило Головне управління ДСНС України у Полтавській області. На місці ДТП працювали рятувальники, які за допомогою аварійно — рятувального обладнання деблокували водія мікроавтобуса, якого вдалося врятувати.