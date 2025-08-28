Добірка сучасної прози для дітей та підлітків від книжкової блогерки Марини Куркач

Маруся Щербина «Я напишу тобі завтра»

Ярослав навчається у 9 класі, цікавиться моделюванням і створенням віртуальних світів. Незабаром випускний, літо, відпочинок і спокій. А ще літній табір у Болгарії, запропонований школою, в якому батьки забронювали для нього місце без його згоди. Попри небажання їхати в табір, у хлопця з’явиться можливість протягом десяти днів бути поряд з Іванкою. Дівчиною, за якою він спостерігає лише потайки. Іванка для нього недосяжна, наче сонце. На його думку, він ніколи не отримає її закоханий погляд, адже нікому не потрібен хлопець, що будь-якої миті може задихнутися. Перший напад астми стався, коли йому виповнилося шість. Вже дев’ять років він живе з астмою, уникаючи незліченного списку речей, які перетворилися для нього на смертельну загрозу. Та можливо, саме цього літа Ярославу вдасться не лише подолати свої страхи, а й наважитися бути собою, бо тепер він знає, що потрібно цінувати кожну мить…

Ярослав Лисенко «Січова академія»

Війська Імперії окупували рідне місто Сашка — Хмарин, розташоване у величній державі Сарматії. Всіх есперів, які захищали мірян, було знищено ворожою армією. Вціліти вдалося лише одному есперу, якого розшукують імперці. Ба більше, допомога чи співпраця з еспером злочинною владою розцінюється як злочин, тож для всіх мирян це загрожує щонайменше арештом. Попри те, що Сашку всього лиш тринадцять, його обурює те, що люди мовчки слухають брехню найманців, тож сміливо заявляє про брехню. Саме в той момент, коли хлопець тримає стяг Куреня інженерів — чаклунів, що заснували місто Хмарин, його помічають патрульні. Спроба втечі, і майже одразу пастка, але нескореного душею Сашка рятує магія та унікальний шанс — вступити до Січової академії і бути одним із есперів. Чи буде навчання легким? Чи зможе Сашко знайти відповіді на важливі для нього запитання? Та чи варто шукати правду? Про це ви дізнаєтесь у таємниче-цікавезному сюжеті.

Інна Данилюк «Чарівні Дракони осторова Ґозо»

Юля народилася в Україні, але через війну, їй разом з мамою довелося залишити свій дім у Вінниці і приїхати до Мальти. Мальовничий острів Ґозо відкриває для дівчинки дивовижний морський світ, який зачаровує її своєю красою. І вся ця краса потребує захисту. Рибам, черепахам, дельфінам, восьминогам і кожному мешканцю підводного світу іноді потрібна допомога. Одного дня Юля знайомиться з Джуліаном, місцевим хлопчиком, який мріє стати зоозахисником, щоб рятувати диких тварин Середземномор’я. Дітей об'єднує любов до тварин і спільне бажання — зберегти життя тим, хто не може себе захистити. На жаль, батько Джуліана не підтримує його у добрих справах й чути не хоче про зоозахисників. Та чи може це спинити хлопчика? Ні, адже він обов’язково втілить свою мрію у реальність. Тож Юля і Джуліан вирушають на пошуки пригод, насолоджуючись казковими краєвидами острова Ґозо завдяки справжнісінькім чарівним Драконам!

Катерина Єгорушкіна «Мої вимушені канікули»

«Це було вчора. А сьогодні я сплю у ванні. Мама заклеїла вікна скотчем. Під прозорими хрестами — сніжинки, які ми хотіли лишити до весни. Десь над нами гудуть літаки і свистять снаряди». Так починається розповідь дівчинки Віри, для якої, як і для всіх дітей України, в лютому 2022 року почалися вимушені шкільні канікули. Канікули під час війни — це не про відпочинок від навчання, це про можливість врятувати та врятуватися. Нова реальність стрімко увірвалася в наше життя. В цій реальності замість дому — підвал, замість води — сніг, замість тепла — спів і віра в добро. Тепер Віра знає, що таке обстріли, і що коли страшно, потрібно глибоко дихати. А ще вона знає, що сльози можуть наздоганяти неочікувано, навіть дорослих. На сторінках книги не лише про небезпеку війни, а й про те, як шукати в собі світло, до якого не долітають ракети. У пошуках читачам допоможуть заспокійливі практики й поради від психологині Світлани Ройз.

Олексій Гедеонов «Київ. Звір для Діни»

Іторична повість для дітей середнього шкільного віку, події в якій відбуваються в середньовічному Києві. Чи хотіли б ви опинитися у 1042 році, щоб дізнатися традиції того часу або стати свідком цікавих історичних подій? З цією книгою у вас точно буде така можливість. Головна героїня Діна — дівчинка, яка здатна бачити дива. Її дитинство нагадує постійний пошук пригод, бо Діну цікавить абсолютно все, що відбувається навколо. Через це вона іноді опиняється у вирі різних подій. Разом з мамою дівчинка чекає на повернення тата, Івора Улевсона, який вирушив до Візантії, але вона не знає чи повернеться він додому. Дізнавшись те, чого б не мала дізнатися, Діна опиняється у небезпеці. Але розум, сміливість і винахідливість неодноразово допомагають їй долати труднощі. Дівчинці доведеться переховуватися, таємно навчатися новій справі та зрештою дочекатися тата, який привезе їй у подарунок чудового дивозвіра, про якого вона піклуватиметься.