Завтра на Кременчуччині попрощаються із полеглим захисником Богданом Нікуліним

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 238

Завтра, 28 серпня, у Козельщинській громаді на Кременчуччині попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Богданом Нікуліним. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що військовослужбовець родом із села Верхня Жужманівка.

Молодший сержант Богдан Нікулін служив на посаді гранатометника спеціалізованої штурмової роти «Шквал». Загинув захисник 15 серпня 2025 року внаслідок контактного стрілецького бою поблизу села Тьоткіно на Курщині.

Прощання із захисником відбудеться завтра, 28 серпня, о 13.00. У громаді закликають усіх жителів провести воїна в останню дорогу живим коридором від в'їзду у Верхню Жужманівку до каплиці.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Богдана Нікуліна.