У Кременчуцькому районі 20 серпня проведуть контрольований вибух у кар’єрі

Подію супроводжуватимуть звукові сигнали
20 серпня у Кременчуцькому районі проведуть контрольований технічний вибух у кар’єрі.
Роботи заплановані на 12.00–13.00. Перед вибухом лунатимуть звукові сигнали.
Усі органи влади поінформовані й надали погодження. Якщо в зазначений час оголосять повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або дату.
Мешканців району просять зберігати спокій та попередити рідних.
