У перший день навчального року у громадському транспорті Кременчука школярів перевозитимуть безоплатно

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 300

Цьогоріч 1 вересня, у перший день навчального року, у комунальному громадському транспорті Кременчука школярів перевозитимуть безоплатно. Про це на засіданні виконавчого комітету 14 серпня розповів міський голова Віталій Малецький.

Проводили таку акцію для учнів закладів загальної середньої освіти на початку навчального року і торік — тоді Малецький наголошував, що це робиться для поруляризації електротранспорту. Місто тоді відшкодувало тролейбусному управлінню за безоплатне перевезення учнів близько 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, цьогоріч 1 вересня у кременчуцьких школах пройде без урочистих лінійок та святкувань.