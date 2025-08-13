Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 14 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Дніпровська, 28.
2-й туп. Перекопський, 21
б-р Автокразівський, 8
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Амвросія Ковальова, 3-17
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Героїв Маріуполя, 45-55
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Європейська, 60А
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 26, 28
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Козацька
вул. Лікаря Бончука, 1-5
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Михайлівська, 3-13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Олексія Древаля, 71-94
вул. Озерна, 2/23-10
вул. Переяславська, 72/33, 72А
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
вул. Пілотів, 1-20
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ракетна, 1-18, 2
вул. Республіканська
вул. Сагайдачного, 8, 11
вул. Садова, 5-16
вул. Садківська, 27-48
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Харківська, 3-11А
вул. Харківська, 10-30
вул. Хімічна, 2Б-37
вул. Чередницька, 30-79
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Ярослава Мудрого, 21
пр. Сонячний, 1
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Михайлівський, 17-32
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Олекси Гірника, 1-10
пров. Перекопський, 9А
пров. Петрівський, 3-18
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
пров. Північний, 4
пров. Садківський, 36, 38
пров. Сивашський, 4-21
пров. Степана Бандери, 3-8
пров. Сумський, 3-12
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Чередницький, 4
пров. Чорнобаївський
пров. Щемилівський, 19, 19А
пров. Ягідний, 2-39
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
пр-д Заводський, 7-18.
квт. 304
пр. 1-й Індустріальний
пр. 2-й Індустріальний
пр. 3-й Індустріальний
пр. 4-й Індустріальний
пр. Великокохнівський
пр-д Сонячний
пров. 2-й Індустріальний
пров. 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
пров. Великокохнівський
пров. Делегатський
пров. Ефірний
пров. Індустріальний
вул. Великокохнівська
вул. Віри Холодної
вул. Джерельна
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мєчнікова
вул. Індустріальна
вул. Козацька
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя-Левицького
вул. Олексія Древаля
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
вул. Спасо-преображенська
вул. Чернігівська
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Олексія Древаля, 188, 190
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний
пров. Рівненський.
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277-281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.