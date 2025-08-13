Завтра на правобережжі Кременчука тимчасово вимикатимуть воду: де саме і чому

Завтра, 14 серпня, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.30) комунальники проводитимуть ремонтні роботи на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Василя Стуса, буд. 3-29;
вул. Мирослава Скорика, буд. 1-24;
вул. Івана Миколайчука, буд. 18-26;
пров. Автобусний, буд. 1-36;
вул. Григорія Чуркіна, буд. 1-13.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
