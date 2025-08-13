Завтра на правобережжі Кременчука тимчасово вимикатимуть воду: де саме і чому

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 14 серпня, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 17.30) комунальники проводитимуть ремонтні роботи на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

вул. Василя Стуса, буд. 3-29;

вул. Мирослава Скорика, буд. 1-24;

вул. Івана Миколайчука, буд. 18-26;

пров. Автобусний, буд. 1-36;

вул. Григорія Чуркіна, буд. 1-13.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.