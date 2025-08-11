За минулий тиждень у Кременчуці народилася 31 дитина

Хлопчиків на світ з'явилося більше, ніж дівчаток

За попередній тиждень, із 4 по 10 серпня, у Кременчуці на світ з’явилася 31 новонароджена дитина. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Відомо, що хлопчиків народилося цього разу більше, ніж дівчаток — їх 18, а дівчаток — 13.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 22 дитини — 14 хлопчиків та 8 дівчаток. Ще 9 дітей — 4 хлопчики та 5 дівчаток — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 28 липня по 3 серпня, у Кременчуці теж народилася 31 дитина — 19 дівчаток та 12 хлопчиків.