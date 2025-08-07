Патрульна поліція Кременчука попереджає водіїв про контроль швидкості руху TruCam: де вони використовуються

Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачає накладення штрафу у 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1700 грн
Перевищення швидкості — одна з головних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. Патрульна поліція Кременчука щодня контролює дотримання швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCam на аварійно-небезпечних ділянках доріг. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
За її інформацією прилади контролю використовуються на таких ділянках доріг:
Про контроль швидкості водіїв попереджають відповідні дорожні знаки.
Правоохоронці нагадують, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;
Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — не більш як 110 км/год.
На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачає накладення штрафу у сумі 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень.
Нагадаємо, в Україні пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості руху — відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.
