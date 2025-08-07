Олена Шуляк
Кременчук

Патрульна поліція Кременчука попереджає водіїв про контроль швидкості руху TruCam: де вони використовуються

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 174

  

Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачає накладення штрафу у 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1700 грн

Перевищення швидкості — одна з головних причин дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками. Патрульна поліція Кременчука щодня контролює дотримання швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCam на аварійно-небезпечних ділянках доріг. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

За її інформацією прилади контролю використовуються на таких ділянках доріг:

  • проспект Лесі Українки;
  • проспект Свободи;
  • вул. Вадима Пугачова;
  • вул. Київська;
  • Набережна лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • автодорога М-22 «Полтава — Олександрія»;
  • автодорога Н-08 «Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) Маріуполь»;
  • – автодорога Н-31 «Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка».

Про контроль швидкості водіїв попереджають відповідні дорожні знаки.

 

Правоохоронці нагадують, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — не більш як 110 км/год.

На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год передбачає накладення штрафу у сумі 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень.

Нагадаємо, в Україні пропонують підвищити штрафи за перевищення швидкості руху — відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді.

Автор: Віктор Крук
