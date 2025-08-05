7 серпня до Кременчука повертається великий футбол — вихованці «Кременя» приймуть «Верес»

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У четвер, 7 серпня, вихованці МФК «Кремінь», які виступають за СК «Полтава» U-19 зіграють першу домашню гру в чемпіонаті України. Матч із «Вересом» розпочнеться о 12.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Запрошуємо усіх вболівальників підтримати рідну команду.

Нагадаємо, що вихованці МФК «Кремінь» стали кістяком молодіжної команди СК «Полтава», яка вийшла до Української Прем’єр-ліги. Футболісти 2008 року народження гратимуть у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». До тренерського штабу СК «Полтава» U-19 увійшли: Ігор Климовський, який тренував ФК «Кремінь», тренер воротарів Юрій Чумак та два тренери МФК «Кремінь» — Ярослав Здирко та Антон Диндіков (тренер футболістів «Кремінь» 2008). МФК «Кремінь» підписав договір з СК «Полтава» у рамках якого, вихованці «Кременя» змагатимуться у складі полтавського клубу.