У Кременчуці оптимізують роботу департаменту соцзахисту: у мерії розповіли навіщо

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 109

У Кременчуці будуть оптимізувати роботу департаменту соціального захисту населення. Це пов’язано з «підсиленням Пенсійного фонду», зокрема і релокованих до Кременчуцької громади. Частину функціоналу передали цим установам, розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 31 липня.

— Частину людей (з департаменту соцзахисту — ред.) буде переведено в інші підрозділи, ну, а іншій частині запропонуємо інші посади в інших установах. Дійсно, функціонал передали, а просто тримати великий штат чиновників сенсу немає, — сказав Малецький.

Нагадаємо, з 1-го липня Пенсійний фонд України (ПФУ) розширив свої повноваження у сфері надання соціальних послуг. Відомство призначатиме та виплачуватиме низку державних соціальних допомог, які раніше перебували у віданні Міністерства соціальної політики.

Додамо, 2 липня у Кременчуці офіційно відкрили комунальну установу «Центр надання соціальних послуг «Турбота». «Турбота» надає понад 20 соціальних послуг для вразливих категорій населення, також для ветеранів, сімей, які втратили/мають зниклих безвісти членів родини на війні — від соціального супроводу, до психологічної і юридичної підтримки, консультації, послуг адаптації тощо.