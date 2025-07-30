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Без героя радянського мультфільму: у Кременчуцькому районі дитячий садочок змінив назву

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 87 Коментарів: 1

Закон «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» містить пункт про формування в дітей національної самобутності і усунення впливів держави-агресора в освітній сфері України

Депутати Пришибської сільської ради перейменували місцевий центр розвитку дитини «Чебурашка» на комунальний заклад дошкільної освіти «Центр розвитку дитини «Веселка». Відповідне рішення ухвалили на одній з сесії сільради. Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті на Полтавщині Олег Пустовгар.

Він додає, що Закон «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» містить пункт про формування в дітей національної самобутності і усунення впливів держави-агресора в освітній сфері України.

— Впродовж десятиліть українським дітям згодовували чужі культурні продукти Радянського Союзу і Росії. Серед них «Чебурашка». Це російський комедійно-пригодницький фільм, що створений у часи СРСР. Плекає його соціокультурний позитивний образ як «країни добра», — написав Пустовгар. 

Водночас, за його словами, у назвах кількох дитсадків Полтавщини зберігається «назва совєтського мультфільму», серед них — заклад у Горішніх Плавнях. 

Нагадаємо, на Полтавщині понад 100 судів позбулися «радянських» назв.

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Автор: Телеграф
Теги: дитсадки чебурашка
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Коментарі: 1

1 608
Andron777:
Сьогодні, 18:17

Тут ключове «Чебурашка»smirk


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