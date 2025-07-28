Готель у Кременчуці не отримав «зірки»: у ДАРТ назвали причини

Комісія з питань встановлення категорій готелям при Державному агентстві розвитку туризму України не дала кременчуцькому готелю «Європейський» «зірку». Підприємство не змогло підтвердити категорію, на яку подавало заяву. Про це повідомили у ДАРТ 27 липня.
Вказано, що кілька готелів, серед яких і кременчуцький, мають «допрацювати низку важливих моментів — від умов доступності до документації».
Загалом в Україні станом на сьогодні офіційну категорію мають 218 готелів, з них:
У Агентстві наголошують: встановлення категорій за держстандартами сприяє розвитку якісного туристичного продукту та підвищує довіру з боку туристів.
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