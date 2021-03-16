Чи відповідає готель «Дніпровські зорі» трьом зіркам: комісія сумнівається

Кременчуцький готель «Дніпровські зорі» має три зірки, що свідчить про певний рівень сервісу та якості послуг – але термін дії свідоцтва скінчився. На засіданні комісії з присвоєння зірок готелям при Державному агентстві розвитку туризму, що відбулося 16 березня, вирішили відтермінувати подовження сертифікату.
Це пов’язано з низкою зауважень, які комісія висловила до готелю:
Члени комісії звернулись до органу сертифікації з проханням надати доступ до приміщень готелю, а тим часом призупинити розгляд справи на 2 тижні.