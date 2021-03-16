Кременчук, Споживач

Чи відповідає готель «Дніпровські зорі» трьом зіркам: комісія сумнівається

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 452

 

Це пов’язано з низкою зауважень

Кременчуцький готель «Дніпровські зорі» має три зірки, що свідчить про певний рівень сервісу та якості послуг – але термін дії свідоцтва скінчився. На засіданні комісії з присвоєння зірок готелям при Державному агентстві розвитку туризму, що відбулося 16 березня, вирішили відтермінувати подовження сертифікату.


Це пов’язано з низкою зауважень, які комісія висловила до готелю:

  • незручний пандус;
  • у підтверджувальних документах та на фото не побачили вентиляційні вузли, холи на поверхах, швацький набір, набір письмового приладдя, протипожежну інструкцію;
  • немає фото сніданків;
  • відсутні системи кондиціонування та вентиляції;
  • відсутні сейфів, ліфтів;
  • незрозуміло чи наявний службовий ліфт та вхід та які використовуються ключі та замки для номерів;
  • не вказано об’єм резервуару води;
  • завершився термін сертифікату на перукарські послуги.

Члени комісії звернулись до органу сертифікації з проханням надати доступ до приміщень готелю, а тим часом призупинити розгляд справи на 2 тижні.

3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: готель Дніпровські Зорі
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх