Чи відповідає готель «Дніпровські зорі» трьом зіркам: комісія сумнівається

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 452

Це пов’язано з низкою зауважень

Кременчуцький готель «Дніпровські зорі» має три зірки, що свідчить про певний рівень сервісу та якості послуг – але термін дії свідоцтва скінчився. На засіданні комісії з присвоєння зірок готелям при Державному агентстві розвитку туризму, що відбулося 16 березня, вирішили відтермінувати подовження сертифікату.





Це пов’язано з низкою зауважень, які комісія висловила до готелю:

незручний пандус;

у підтверджувальних документах та на фото не побачили вентиляційні вузли, холи на поверхах, швацький набір, набір письмового приладдя, протипожежну інструкцію;

немає фото сніданків;

відсутні системи кондиціонування та вентиляції;

відсутні сейфів, ліфтів;

незрозуміло чи наявний службовий ліфт та вхід та які використовуються ключі та замки для номерів;

не вказано об’єм резервуару води;

завершився термін сертифікату на перукарські послуги.

Члени комісії звернулись до органу сертифікації з проханням надати доступ до приміщень готелю, а тим часом призупинити розгляд справи на 2 тижні.