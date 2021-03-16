Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині будують тимчасову переправу через річку Псел – ремонтуватимуть основний міст

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Роботи йдуть на маршруті Р-42 Лубни–Опішня у селі Баранівка Миргородського району

На маршруті Р-42 Лубни–Опішня у селі Баранівка Миргородського району почалися підготовчі роботи у рамках капремонту мосту через річку Псел – там будують тимчасову переправу, яка функціонуватиме на період ремонту основної споруди. Про це інформує «Укравтодор». Наразі вже почали влаштовувати опори тимчасового мосту із трубчастих паль.


Від самого будівництва у 1984 році міст у Баранівці жодного разу масштабно не ремонтувався. Під час останнього обстеження фахівці виявили низку суттєвих недоліків, а саме незадовільний водовідвід, порушення гідроізоляційних якостей проїжджої частини та порушення деформаційних швів. Тривала затримка вологи призводить до вилуговування бетону, пошкодження захисного шару бетону, оголення і корозії арматури. Стан мосту визначили як обмежено працездатний.


Ремонт проводитиме підрядна організація «МБУ-3», термін виконання робіт – 2021 рік.


У 2020 році у Полтавській області оновили 30 км маршруту Лубни–Опішня, зокрема, у Миргородському та колишніх Зіньківському, Шишацькому районах. У рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році роботи будуть продовжені, а найповніше оновлення чекає на ділянку у межах Лубенського району та капремонт мосту через річку Псел у селі Баранівці.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Укравтодор
Теги: мост ремонт моста Псел
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