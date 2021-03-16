Де у Кременчуці не буде світла 17 березня: адреси

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
У зв’язку з проведенням поточних і капітальних ремонтних робіт трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 17 березня на деяких вулицях очікуються перебої в електропостачанні, повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго».
Готуватися до відсутності електроенергії з 06.00 до 18.00 варто людям, що мешкають за адресами:
- вул. Паризької Комуни
- вул. Чехова
- вул. Рєпіна
- вул. Мічуріна
- вул. Левітана
- вул. Попова
- вул. Шишкіна
- пров. Рєпіна.
З 08.00 до 17.00 електропостачання не буде за адресами:
- вул. Якова Петруся
- вул. Рокитнянська
- вул. Чечелевська
- вул. Заводська
- пров. Чечелевський
- вул. Новобудівельна
- пров. Одеський
- пр. Одеський
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Затонна
- вул. Недогарська
- пров. Річний
- пров. Затонний
- пров. Набережний
- пров. Водний
- пр. Річний
- вул. Вітчизняна
- вул. Юрія Кондратюка
- пров. Луговий
- пр. Луговий
- вул. Сумська
- вул. Дмитра Демидюка.
Також перебої з електропостачанням очікуються з 08.00 до 17.00 у гр. Щаслива за адресами:
- вул. Щаслива
- вул. Нижня
- пров. Фізкультурний
- пров. Ударний
- пров. Спартаківський
- пров. Динамівський
- пров. Парковий
- пров. 1-й Парковий.