Кременчук

Де у Кременчуці не буде світла 17 березня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

У зв’язку з проведенням поточних і капітальних ремонтних робіт трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 17 березня на деяких вулицях очікуються перебої в електропостачанні, повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго».


Готуватися до відсутності електроенергії з 06.00 до 18.00 варто людям, що мешкають за адресами:

  • вул. Паризької Комуни
  • вул. Чехова
  • вул. Рєпіна
  • вул. Мічуріна
  • вул. Левітана
  • вул. Попова
  • вул. Шишкіна
  • пров. Рєпіна.


З 08.00 до 17.00 електропостачання не буде за адресами:

  • вул. Якова Петруся
  • вул. Рокитнянська
  • вул. Чечелевська
  • вул. Заводська
  • пров. Чечелевський
  • вул. Новобудівельна
  • пров. Одеський
  • пр. Одеський
  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул. Затонна
  • вул. Недогарська
  • пров. Річний
  • пров. Затонний
  • пров. Набережний
  • пров. Водний
  • пр. Річний
  • вул. Вітчизняна
  • вул. Юрія Кондратюка
  • пров. Луговий
  • пр. Луговий
  • вул. Сумська
  • вул. Дмитра Демидюка.


Також перебої з електропостачанням очікуються з 08.00 до 17.00 у гр. Щаслива за адресами:

  • вул. Щаслива
  • вул. Нижня
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Ударний
  • пров. Спартаківський
  • пров. Динамівський
  • пров. Парковий
  • пров. 1-й Парковий.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх