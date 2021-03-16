Де у Кременчуці не буде світла 17 березня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

У зв’язку з проведенням поточних і капітальних ремонтних робіт трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 17 березня на деяких вулицях очікуються перебої в електропостачанні, повідомляє ПАТ «Полтаваобленерго».





Готуватися до відсутності електроенергії з 06.00 до 18.00 варто людям, що мешкають за адресами:

вул. Паризької Комуни

вул. Чехова

вул. Рєпіна

вул. Мічуріна

вул. Левітана

вул. Попова

вул. Шишкіна

пров. Рєпіна.





З 08.00 до 17.00 електропостачання не буде за адресами:

вул. Якова Петруся

вул. Рокитнянська

вул. Чечелевська

вул. Заводська

пров. Чечелевський

вул. Новобудівельна

пров. Одеський

пр. Одеський

вул. Богдана Хмельницького

вул. Затонна

вул. Недогарська

пров. Річний

пров. Затонний

пров. Набережний

пров. Водний

пр. Річний

вул. Вітчизняна

вул. Юрія Кондратюка

пров. Луговий

пр. Луговий

вул. Сумська

вул. Дмитра Демидюка.





Також перебої з електропостачанням очікуються з 08.00 до 17.00 у гр. Щаслива за адресами: