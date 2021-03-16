У Полтаві знову протестували пасажирів поїзда: усі тести негативні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 390

Вранці 16 березня на залізничній станції «Полтава-Київська» вдруге провели медичне обстеження людей, що прибули з Закарпаття поїздом «Рахів-Харків». Про це повідомила пресслужба Полтавської ОДА.









Усім 46 пасажирам виміряли температуру та провели експрес-тестування на антиген до COVID-19. Результати були готові вже через 15 хвилин, і усі вони виявилися негативними. Діяли за вже відпрацьованим алгоритмом: пасажирів ще у вагоні поінформували про обстеження, а потім організовано супроводили до лікарів.





За словами начальника відділу мобілізаційної роботи та медицини катастроф ДОХ Полтавської ОДА Володимира Мохначова, уся процедура зайняла не більше 20 хвилин, і ніяк не зашкодила графіку руху поїздів.





Пасажири переважно позитивно реагують на такі заходи, адже тестування безкоштовне. Крім того, усіх приїжджих реєструють, аби у подальшому вони могли звернутися по медичну допомогу у Полтаві – адже далеко не всі є місцевими жителями.





Подібне тестування планують проводити й надалі, наступний потяг очікують із Ворохти.