У Полтаві протестували пасажирів потягу «Рахів-Харків»: виявили інфікованих

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Після того, як люди покинули вокзал, перон та службові приміщення продезінфікували

Вранці 14 березня у Полтаві пасажирам поїзда «Рахів-Харків» зробили експрес-тести на COVID-19. Про це розказав начальник відділу медицини катастроф та мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимир Мохначев у Фейсбуці.





Перевіряли пасажирів поїзду на станції «Полтава-Київська». Складність полягала у тому, що в той самий час прибував поїзд із столиці, тож потрібно було оперативно розділити потоки пасажирів. Люди з подивом відзначили чітку роботу служб та ефективну організацію процесу.





Результати перевірки виявилися невтішними: у потязі перебували кілька інфікованих. Після того, як люди покинули вокзал, перон та службові приміщення продезінфікували.









Нагадаємо, що Укрзалізниця до 19 березня скасувала рейси поїздів у регіонах, що увійшли до червоної зони: Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях. Проте перевізник організував 5 сецрейсів, аби люди могли дістатися додому. Повний список скасованих через карантинні обмеження поїздів можна знайти за посиланням.