«Зірковий драйв»: юна кременчужанка перемогла в Міжнародному фестивалі-конкурсі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 429

Кременчужанка Аліса Дерев'янко, вихованка гуртка з декоративно-прикладного мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, здобула перемогу в Міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі-конкурсі «Зірковий драйв». Про це повідомив департамент освіти Кременчука.



Під керівництвом педагога Юлії Черкасової Аліса представила творчу роботу у номінації «Народні майстри – Декоративно-прикладне мистецтво».







Талановиту дівчинку нагородили дипломом лауреата І ступеня, а її творчий наставник Юлія Григорівна отримала подяку за збереження і розвиток культури регіонів України, творчі здобутки, відданість обраній справі, злагоджену спільну співпрацю, спрямовану на розвиток талановитих дітей та обдарованої молоді.