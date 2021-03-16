Кременчук, Культура, Україна, Світ

«Зірковий драйв»: юна кременчужанка перемогла в Міжнародному фестивалі-конкурсі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 429

 

Аліса Дерев'янко представила роботу у номінації «Народні майстри – Декоративно-прикладне мистецтво»

Кременчужанка Аліса Дерев'янко, вихованка гуртка з декоративно-прикладного мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, здобула перемогу в Міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі-конкурсі «Зірковий драйв». Про це повідомив департамент освіти Кременчука.

Під керівництвом педагога Юлії Черкасової Аліса представила творчу роботу у номінації «Народні майстри – Декоративно-прикладне мистецтво».


 
Талановиту дівчинку нагородили дипломом лауреата І ступеня, а її творчий наставник Юлія Григорівна отримала подяку за збереження і розвиток культури регіонів України, творчі здобутки, відданість обраній справі, злагоджену спільну співпрацю, спрямовану на розвиток талановитих дітей та обдарованої молоді.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс фестиваль творчество
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх