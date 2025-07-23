У Кременчуці за понад пів мільйона гривень відновлять дах одного з будинків, що постраждав від російського обстрілу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 156

Його ремонт не потрапляє під програму єВідновлення, тож на це виділяють кошти із міського бюджету

Зі Стабілізаційного фонду Кременчука виділяють 610 тисяч гривень на відновлення покрівлі у будинку на вулиці Експресівській, 28, що постраждав внаслідок однієї із останніх ракетно-дронових атак на місто. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 23 липня.

Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, будинок перебуває у комунальній власності, розрахований на 4 господарів. Проте відповідно до законодавства, відшкодування на його ремонт за програмою єВідновлення неможливе.

Виділених коштів вистачить і на виготовлення проєктно-кошторисної документації, і на самі ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жителі Кременчука можуть отримати компенсацію за пошкоджене внаслідок обстрілів житло.