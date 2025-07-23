У Кременчуці хочуть створити реєстр зі всіма гуртками та секціями для дітей

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 86

Повний перелік усіх гуртків, секцій та клубів у закладах позашкільної та неформальної освіти буде опублікований у застосунку «Кременчук цифровий»

У Кременчуці планують створити реєстр, де будуть зібрані усі позашкільні та неформальні заклади освіти, а також перелік гуртків, клубів та секцій, що при них працюють. Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради.

Відомо, що створення такого реєстру доручили Управлінню культури і туризму Кременчуцької міськради. У ньому буде розміщений повний перелік освітніх послуг із зазначенням назви закладу освіти, гуртка у ньому, напряму, за яким гурток працює, дітей якої вікової категорії приймає, контактний телефон та короткий опис.

Усі ці заклади та гуртки будуть нанесені на карту міста, аби спростити пошук для батьків. Для зручності усі ці дані будуть розміщені у мобільному застосунку «Кременчук цифровий».

Нагадаємо, на початку року депутатська комісія з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації дала доручення департаменту освіти зібрати повну інформацію про стан гуртків у позашкільній освіті та скількох вихованців вона охоплює.