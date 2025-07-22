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«Це була людина від Бога»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Тарасом Богодистом

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 706

 

До служби в Збройних силах чоловік працював у льотному коледжі, брав активну участь у самодіяльності, а також вів сторінку у тік-тоці та мав власний влог

Сьогодні, 22 липня, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Тараса Богодиста. Народився чоловік 23 вересня 1986 року в Росії, але згодом із родиною переїхав до Кременчука. Навчався у загальноосвітній школі № 23, освіту здобув у Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. До служби працював у Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету. 

 

Провести захисника в останню путь зібралися багато людей — рідні та близькі, друзі, знайомі, колишні колеги. Усі, хто знали Тараса, прийшли віддати йому останню шану і подякувати за службу та захист.

Олександр та Анастасія дружили з Тарасом близько 10 років. Говорять: це була надзвичайна людина.

— Це був чудовий хлопець. Він до війни постійно допомагав, підтримував, чим міг. Він був людиною від Бога. Важко втрачати людей, а особливо таких, як він, — ділиться Олександр.

 

— Ми з ним востаннє бачилися і спілкувалися десь рік тому. А після цього спостерігали за ним у тік-тоці. І от тільки учора дізналися, що Тараса не стало, — продовжує Анастасія.

У льотному коледжі Тарас спочатку працював у відділі охорони, а згодом перейшов до інформаційного відділу. Колеги щирими словами пригадують загиблого.

— Це була дуже доброзичлива людина, яка завжди відгукувалася на будь-які пропозиції, брав активну участь у самодіяльності закладу. Ніколи не говорив, що чогось не вміє чи не може — завжди допомагав, — розповідає Інна Михайлова, начальниця відділу соціально-гуманітарної роботи льотного коледжу.

 

Жінка також розповіла, що Тарас мав сторінку у тік-тоці, а також вів власний влог — там розповідав про захоплення комп’ютерними науками та ІТ.

У Тараса був іще один хист — дуже любив готувати і завжди радував колег смаколиками, розповідає ще одна працівниця льотного коледжу, Алла Левченко.

 

— Ми з ним починали працювати разом в охороні, а тоді він перейшов до іншого відділу. Але хоч і працювали вже у різних підрозділах, Тарас завжди заходив до нас і завжди міг допомогти. 38 років людині було — і вже його немає. Тяжко це сприйняти. А як батькам — я взагалі не уявляю. Він маму свою дуже любив: завжди доглядав за нею, старався усе для неї зробити, — розповідає жінка.

На військову службу до Збройних сил України Тараса мобілізували у лютому 2025 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». 

— Служив на посаді водія піхотного відділення. Загинув 13 липня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Яблунівка на Сумщині.

 

Із рідних у полеглого воїна лишилася одна мати. Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна Прощання поховання воїни світла загиблий
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